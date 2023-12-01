سافيتش: ميتروفيتش دربني على ضربات الرأس

أكد سيرجي سافيتش، لاعب وسط الهلال، أن ألكسندر ميتروفيتش علمّه كيفية لعب الرأسيات، ما ساعده على تسجيل هدف في الديربي ضد النصر.

وفاز الهلال على النصر بنتيجة 3-0 في قمة الجولة 15 من دوري روشن للمحترفين مساء اليوم الجمعة.

وافتتح سافيتش أهداف القمة من ضربة رأسية في الدقيقة 64.

وقال سافيتش "أنا وزميلي ميتروفيتش نلعب لمنتخب واحد (صربيا)، هو دائمًا يعلمني كيفية لعب الكرات الرأسية في التدريبات".

وتبع سافيتش، في تصريحاته للناقل الرسمي لمباريات الدوري السعودي، عقب المباراة "قدمنا مباراة جيدة رغم ضيق الوقت قبل المباراة، كان أمامنا يومين فقط، وفي النهاية حققنا الفوز".

وأضاف النجم الصربي "اللاعبون كانوا مركزين في المباراة، وجاهزين".