مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. السعودية بوابة جديدة للإبداع السينمائي

حالة من التفاعل الدولي والعربي على المستوى الفني شهدها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة، لليوم الثاني على التوالي والذي انطلق يوم الخميس، في مدينة جدة السعودية، تحت شعار "قصتك... بمهرجانك"، بالشراكة مع مجموعة "MBC" وڤوكس سينما ونيوم، وذلك بحضور عشاق وصُنّاع السينما من جميع أنحاء العالم.

وشهد الافتتاح حضوراً لافتاً لنجوم الفن والسينما من مختلف أنحاء العالم، على غرار ويل سميث، جوني ديب، كاترين دينوف، شارون ستون، صوفيا فيرغارا، نبيلة عبيد، يسرا، ليلى علوي، هدى حسين، كاريس بشار، كارمن بسيبس وغيرهم.

ويعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة إنتاج وإخراج مجموعة من المواهب الصاعدة والمتميزة بمشاركة 61 دولة من مختلف دول العالم".

المواهب الشابة

وعلى مدى يومين، قدم المهرجان باقة متنوعة من أحدث وأهم الإنتاجات العربية والعالمية، لاسيما السعودية، ويضم 11 برنامجًا، تشمل نخبة من أفضل الأفلام السينمائية والتلفزيونية والتفاعلية، العربية والعالمية.

ويُسلط المهرجان الضوء على "المواهب الشابة التي تُسهم في رسم ملامح صناعة السينما في المملكة من خلال 7 أفلام روائية طويلة، و18 فيلماً قصيراً، سيتم تقديمها لخبراء صناعة السينما العالميّة.

وفيما يخص الوجوه الشابة، قالت جمانا الراشد الرئيس التنفيذي لـ"المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" خلال حفل الافتتاح: "اليوم نتشرف بحضور مواهب مميزة ليس من المملكة العربية السعودية وحدها... ولكن من العالم العربي وأفريقيا وآسيا والعالم بأسره".

وأضافت الراشد أن هذه المواهب "من خلال فنهم سيأخذوننا في رحلة لاكتشاف النفس... وللحظات سنقترن فيها بحياتهم وضحكاتم وشغفهم ومحاولاتهم ونجاحاتهم وإخفاقاتهم التي تبدو وكأنها فيلم حقيقي".

ويتمتع المهرجان بمجموعة واسعة من الفعاليات والعروض المصاحبة، بما في ذلك الندوات والمحاضرات ووِرش العمل، التي تهدف إلى تعزيز التفاعل والتواصل بين الصّناع والجمهور، كما يضمّ أكثر من 64 فيلماً متنوعاً، منها 36 فيلماً طويلاً وقصيراً من السعودية، و11 فيلماً ضمن قسم "روائع عربية"، و17 فيلماً بين الروائي والوثائقي والرسوم المتحركة من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا والعالم العربي. ويشكل المهرجان منصة مثالية للمبدعين الجدد لعرض أعمالهم والتعرف على أحدث الابتكارات في صناعة السينما.