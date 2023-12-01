أجواء ديربي الرياض تثير إعجاب ميتروفيتش

كشف الصربي ألكسندر ميتروفيتش، نجم الهلال، أنه لعب مباريات ديربي عديدة في بلاد أخرى، إلا أن أجواء ديربي الرياض هي الأفضل.

وقال ميتروفيتش، في تصريحات تليفزيونية، عقب المباراة، "لعبت مباريات ديربي كثيرة، لكن هذا الديربي هو الأقوى".

وأضاف المهاجم "المباراة شهدت منافسة بين لاعبين من جنسيات مختلفة".

وشدد ميتروفيتش "شعرت بتفاعل الجماهير معي حتى قبل أن أنضم إلى الهلال، الجماهير تسعدني دائمًا، وأنا أيضًا أسعدها".

وعن المباراة، علق "المباراة كانت مفتوحة، والفريقان قدما مباراة كبيرة، واجهنا خصمًا كبيرًا يملك الخبرات، لكننا حافظنا على نظافة شباكه".

وأنهى اللاعب تصريحاته بالقول "كان بإمكاني تسجيل هدف ثالث لكن الوقت كان ضيقًا قبل صافرة النهاية".

وفاز الهلال على نظيره النصر بثلاثية نظيفة ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي، علمًا بأن ميتروفيتش أحرز هدفين من الأهداف الثلاثة.