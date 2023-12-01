إسرائيل تتأكد من وفاة 5 محتجزين في غزة

أعلن جيش الاحتلال، يوم الجمعة، أنه تأكد من وفاة 5 من المحتجزين في قطاع غزة وأبلغ عائلاتهم، وأن الدولة العبرية استعادت جثة أحدهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري: "في الأيام الأخيرة، أبلغ الجيش والشرطة عائلات الرهائن إلياهو مرغليت، ومايا غورين، ورونين إنجل، وآريه زالمانوفيتش بوفاتهم".

وأضاف أنه من خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) "أعدنا جثمان الرهينة أوفير تسارفاتي لدفنه في إسرائيل".

وأفاد الجيش بأن جثمان تسارفاتي تمّ "تحديد مكانه في الأيام الماضية"، وأن العائلة أبلغت بوفاته الأربعاء.

وكان تسارفاتي خطف خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر، أثناء حضوره حفلا موسيقيا في جنوب إسرائيل.

وبحسب هاغاري فإن حركة حماس ما زالت تحتجز "136 رهينة من بينهم 17 من النساء والأطفال".