المخرج ياسر الياسري: “حوجن” سيمثل بداية لأعمال عربية مختلفة مستقبلاً

قال ياسر الياسري مخرج الفيلم السعودي "حوجن" إن فريق العمل بذل أقصى ما لديه من جهد، متمنياً أن ينال استحسان الجمهور لدى عرضه الجماهيري.

وأضاف الياسري في مقابلة مع قناة "الإخبارية": "أعتقد أن نجاح (حوجن) سيكون بداية لأعمال سعودية مختلفة في المستقبل، وقد تكون حتى أفضل من (حوجن)".

وتابع: "أتمنى أن نخرج بالسينما العربية من إطار الكوميديا والأكشن والدراما، والتطرق إلى المخزون القصيي الذين نمتلكه. ولدينا الطاقات الإبداعية التي تستطيع تقديم إنتاج مختلف ومميز.. وأتمنى أن يكون (حوجن) هو البداية لذلك".

وكانت الأمسية الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023 قد شهدت العرض العالمي الأول لفيلم "حوجن" المقتبس عن رواية رومانسية خيالية تحمل الاسم نفسه، وذلك بحضور المخرج ياسر الياسري وطاقم العمل.

الفيلم من بطولة نور الخضراء، براء عالم، نايف الظفيري، العنود سعود، منصور آش ومجدي القاضي، تأليف ياسر الياسري وإبراهيم عباس وسارة طيبة، وحسام الحلوة، ومن إنتاج ياسر الياسري عبر شركته "أكس برودكشنز".