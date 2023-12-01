جمال الغندور: الهلال لا يستحق ركلة جزاء بعد لقطة لابورت

أكد الخبير التحكيمي جمال الغندور أن الهلال لا يستحق ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراة النصر في ديربي الرياض.

وفاز الهلال بثلاثة أهداف دون رد على النصر مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت الدقيقة 20 لقطة مثيرة للجدل بعدما سقط ميشايل داخل منطقة الجزاء إثر التحام مع إيمريك لابورت.

لكن الغندور أوضح، عبر برنامج "في المنتصف" على قناة "الإخبارية"، "لابورت استخدم يده لكن في نطاق كرة القدم، يجب أن نتعود على مثل هذا الاحتكاك، لا يمكن أن نعتبر هذه الحالة ركلة جزاء".

وأضاف "لابورت مسيطر على الكرة، وبالتالي لا توجد مخالفة أو ركلة جزاء".

واختتم "كرة القدم لعبة التحامات، علينا أن ننسى أن مجرد لمس اللاعب أو وضع يد لاعب آخر على كتفه فإن هذا يسقطه".