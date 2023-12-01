الهلال يكسر سلسلة النصر الطويلة

كسر الهلال سلسلة غريمه النصر بعدم الخسارة في كل البطولات هذا الموسم، بعدما ألحق به الهزيمة.

الهلال تغلب على النصر بثلاثية دون رد مساء اليوم الجمعة على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية" ضمن الجولة 15 من دوري روشن للمحترفين.

وهذه هي الهزيمة الأولى للنصر في كل البطولات بعد 20 مباراة لم يتذوق فيها الفريق الأصفر طعم الخسارة.

النصر تلقى أول خسارة منذ أغسطس الماضي، حين سقط على يد التعاون في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

في المقابل، مدد الهلال نفسه سلسلته بعدم الخسارة هذا الموسم، حيث لم يُهزم في 22 مباراة متتالية في كل البطولات.

وترجع آخر هزيمة له أمام النصر نفسه في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.