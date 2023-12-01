مركز إدارة الأزمات بمكة المكرمة يدعو لتجنّب مجاري السيول وتجمعات المياه

في ضوء توقعات تساقط أمطار رعدية وعواصف ترابية على بعض المحافظات في إمارة مكة المكرمة، أطلق مركز إدارة الأزمات والكوارث في المنطقة نداءً عاجلًا للجمهور، داعيًا الجميع إلى اتخاذ التدابير الوقائية وتوخي الحيطة والحذر.

وأوضح المركز في بيان صحفي أن الحالة الجوية السائدة من المتوقع أن تبدأ اعتبارًا من يوم غد السبت، مستمرة حتى يوم الإثنين المقبل، وفقًا لتقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد.

ودعا المركز الجميع إلى تجنب مجاري السيول والابتعاد عن مناطق تجمع المياه، مع التأكيد على أهمية اتباع إرشادات السلامة العامة خلال هذه الفترة.