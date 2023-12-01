نقّاد يختلفون حول صحة هدف رونالدو الملغي في الديربي

اختلف عدد من النقّاد الرياضيين حول صحة الهدف الذي سجله كريستيانو رونالدو، نجم النصر، في مرمى الهلال وألغاه الحكم بداعي التسلل.

وخسر النصر بثلاثية نظيفة على يد الهلال في قمة الجولة 15 من دوري روشن للمحترفين.

وأحرز رونالدو هدفًا رائعًا "على الطائر"، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وقدم النقّاد الرياضيون آرائهم حول لقطة الهدف عبر برنامج "الديوانية" على قناة السعودية الرياضية عقب المباراة.

وقال الناقد الرياضي جمال عارف "صحيح أن يد رونالدو لا تحتسب تسللًا، لكن فخذ اللاعب أيضًا متسلل، لذلك أقول إن اللعبة تسلل".

من جانبه، اتفق الناقد الرياضي بندر الرزيحان بقوله "تسلل واضح، لا يمكن أن نجتهد في هذه الحالة، طالما أن هناك خطوط رسمها مسؤولو تقنية حكم الفيديو المساعد وأوضحت أن هناك تسللًا".

لكن الناقد الرياضي سعود الصرامي قال "هدف رونالدو صحيح، أعتقد أن هذا هو الهدف رقم 20 الذي يلغى بداعي التسلل للنصر هذا الموسم".

واختتم "عدد الأهداف الملغية للنصر هذا الموسم يفوق عدد الأهداف التي سجلتها بعض فرق الدوري".