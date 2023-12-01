كاسترو يفتح النار على حكم ديربي الرياض

فتح البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، النار على الكولومبي ويلمار رولدان، حكم مباراة الفريق ضد الهلال.

وخسر النصر على يد الهلال بنتيجة 0-3 مساء الجمعة في قمة مباريات الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجمدت هذه الهزيمة رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط خلف الهلال صاحب الصدارة.

وقال كاسترو، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة، "أمر غريب جدا أن الحكم لم يرجع إلى الفار إلا مرة واحدة".

وأضاف المدرب البرتغالي "الهلال استحق الفوز، لكن هناك علامة استفهام حول الكرة التي لمست يد سعود عبدالحميد، وهناك لقطة أخرى لتعرض كريستيانو رونالدو للدفع، ولم تتم مراجعة تقنية الفيديو".