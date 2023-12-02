يشهد اليوم السبت إقامة مباريات عديدة في مختلف البطولات سواء على المستوى المحلي أو في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتقام مباراة الشباب والتعاون مساء اليوم في ختام الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أيضًا تقام مباراتان مهتان في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، حيث يلتقي نيوكاسل يونايتد نظيره مانشستر يونايتد، ويلعب أرسنال ضد وولفرهامبتون.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

دوري روشن

الساعة 06:00 مساءً.. الأخدود والاتفاق.. عبر SSC1 HD.

الساعة 06:00 مساءً.. الفتح والطائي.. عبر SSC EXTRA 1 HD.

الساعة 09:00 مساءً.. الرائد والوحدة.. عبر SSC EXTRA 1 HD.

الساعة 09:00 مساءً.. الشباب والتعاون.. عبر SSC1 HD.

الدوري الإنجليزي

الساعة 06:00 مساءً.. أرسنال وولفرهامبتون.. عبر beIN Sports HD 2.

الساعة 11:00 مساءً.. نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد.. عبر beIN Sports HD 1 .

الدوري الإسباني

الساعة 08:30 مساءً.. ريال مدريد وغرناطة.. عبر beIN Sports HD 3.

دوري أبطال أفريقيا

الساعة 08:00 مساءً.. نواذيبو الموريتاني وبيراميدز المصري.. عبر beIN Sports HD 8.

الساعة 10:00 مساءً.. يانج أفريكانز التنزاني والأهلي المصري.. عبر beIN Sports HD 6.

الساعة 10:00 مساءً.. النجم الساحلي التونسي وبترو أتلتيكو الأنجولي.. عبر beIN Sports HD 8.

الساعة 11:00 مساءً.. أسيك ميموزا الإيفواري والوداد المغربي.. عبر beIN Sports HD 6.

كأس العالم للناشئين

الساعة 03:00 عصرًا.. ألمانيا وفرنسا.