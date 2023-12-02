وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يؤكد الوضع المأساوي لسكان قطاع غزة

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث عيش سكان قطاع غزة في دائرة موت ودمار ومرض، مشيرًا إلى عدم وجود مكان آمن يمكن للمدنيين الذهاب إليه.

وقال غريفيث في بيان: "إن الوضع في خان يونس هو تذكير صادم لما يحدث عندما لا تصمت الأسلحة".

وذكر أن عددًا كبيرًا من السكان استشهدوا أو أصيبوا بجروح في غضون الساعات الماضية، كما جاءت تعليمات للأسر مجددًا للإخلاء، واصفًا الحال في القطاع بالمأساوي بعد أن انهارت الآمال.

كما أشار المسؤول الأممي إلى أن جميع سكان غزة وفي مقدمتهم الأطفال والنساء يعيشون برعب في الشهر الثاني من العدوان الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وتحقيق وقف إطلاق نار إنساني.