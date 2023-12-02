جيسوس: اسألوا رئيس الهلال عن بديل نيمار

أكد جورجي جيسوس، مدرب الهلال، أنه يريد التعاقد مع لاعب جديد في فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، من أجل تعويض غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لكن الأمر في يد فهد بن نافل، رئيس القلعة الزرقاء.

وتغلب الهلال على النصر بثلاثة أهداف دون رد مساء أمس الجمعة في قمة مباريات الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسُئل جيسوس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة عن خطة النادي لتعويض نيمار، الذي تعرض لإصابة تبعده طويلًا.

وقال جيسوس في رده "لدينا نية بإدخال لاعب بديل عن نيمار في فترة الانتقالات الشتوية، لكني لا أستطيع تقديم ضمانًا لذلك، ويجب أن نسأل رئيس النادي".

وعن مباراة ديربي الرياض، علق "المباراة كانت محتدمة وتنافسية، وأظهرت قوة الدوري السعودي، وفزنا لأننا كنا الأفضل، وكنا قادرين في النصف ساعة الأول على تسجيل هدفين على الأقل".