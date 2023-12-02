تاليسكا بعد خسارة ديربي الرياض: الدوري لم ينتهِ.. وسنتوج باللقب

أكد البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم النصر، ثقته في قدرة الفريق على العودة ومواصلة المشوار في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد الخسارة أمام الغريم الهلال.

وخسر النصر على يد الهلال بثلاثية نظيفة مساء أمس الجمعة في قمة الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال تاليسكا، في تصريحات لقناة SSC "كانت مباراة جيدة عدا النتيجة التي كانت صعبة، كان ينقصنا اللمسة الأخيرة فقط".

وأضاف النجم البرازيلي "الفريق المنافس استغل الفرص التي سنحت له وحقق الفوز".

وتابع "علينا مواصلة العمل ولن نتأثر بهذه الخسارة، نملك الخبرة التي ستدفعنا لتجاوز هذه الهزيمة والمضي قدمًا".

وواصل "الدوري لم ينتهِ بعد، حيث لا تزال هناك الكثير من المباريات التي يمكن أن ينجح النصر من خلالها في العودة، سنتوج باللقب في النهاية".

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، متخلفًا بفارق 7 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.