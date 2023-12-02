الإعلان عن تعويذة كأس آسيا 2023

كشفت اللجنة المحلية المنظمة لكأس أمم آسيا 2023 في قطر، عن تعويذة البطولة، والتي جاءت على شكل عائلة لحيوان الجربوع.

جاء الإعلان عن التعويذة في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في براحة مشيرب بالعاصمة القطرية الدوحة، وشهد حضوراً كبيراً من مشجعي كرة القدم وعامة الجمهور.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان رسمي "تتألف تعويذة قطر 2023 من عائلة لحيوان الجربوع من 5 أفراد، وكان قد تم تقديمها للعالم لأول مرة في كأس آسيا 2011، وتضم التعويذة أفراد العائلة بعد أن كبروا ونضجوا وأصبحوا جاهزين ليكونوا جزءاً في نسخة جديدة من كأس آسيا".

مرحباً، أنا سبوق! صديقكم القديم من 2011. وهذه عائلتي... أبي زكريتي، وأمي ترينة، وأختي فريحة، وأخي الصغير تمبكي. لقد عدنا إليكم لنكون التعويذات الرسمية لـ #كأس_آسيا2023⁰⁰هَيّا نجتمع في قطر.

والآن، ندعوكم إلى الاستمتاع بأغنيتنا⁰⁰#هَيّا_آسيا كأس آسيا AFC قطر 2023 – هَيّا آسيا! pic.twitter.com/B9DmmgZh43 — كأس آسيا قطر 2023 (@Qatar2023) December 1, 2023

وتعتبر عائلة التعويذة المكونة من سبوق، وتمبكي، وفريحة، وزكريتي، وترينة، شخصيات معروفة لدى مشجعي كرة القدم منذ اثني عشر عاماً، عندما استضافت قطر النسخة الخامسة عشرة من البطولة القارية.

وتجسد العائلة الحيوية والديناميكية التي يتمتع بها لاعب كرة القدم، كما تشيد الأسرة بالعمل الجماعي، وتحتفي بأهمية الحياة الأسرية في قطر والمنطقة.

ورسم الفنان القطري أحمد المعاضيد شخصيات التعويذة، مع منح كل فرد في عائلة الجربوع صفة مميزة، حيث ترمز كل شخصية إلى الدور الذي يقوم به كل لاعب في مباراة كرة القدم لنجاح الفريق.

وتمثل عائلة التعويذة مناطق قطر الأربعة الشمال والجنوب والشرق والغرب، وترمز إلى القوة الموحدة للرياضة، و الدور المحوري للعائلة في نمو وازدهار المجتمعات.