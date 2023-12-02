خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان التعازي من ملك البحرين وولي عهده في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن خالص التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم العائلة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي عزاء، من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، أعرب خلالهما عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.