الدعم السعودي المستمر

تواصل الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة، تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة، في ظل استئناف الجيش الإسرائيلي العدوان على القطاع الذي بدأ يدخل مرحلة المجاعة الفعلية بسبب نقص إمدادات الغذاء والدواء والمياه والوقود.

فقد وصلت إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية حتى الأمس 24 طائرة إغاثية تحمل على متنها أطنان من المساعدات العاجلة وعدد من سيارات الإسعاف ضمن 20 سيارة إسعاف قررت السعودية إرسالها إلى القطاع إضافة إلى الجسر البحري السعودي الذي نقل أكثر من 1000 طن من المساعدات ولا يزال العطاء السعودي يتواصل على مدار الساعة.

كما جمعت منصة ساهم التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من 543 مليون ريال تبرع بها أكثر من مليون متبرع من أبناء المملكة، استجابة لدعوة القيادة لمساندة الشعب الفلسطيني في غزة.

وعلى الصعيد السياسي تواصل السعودية حشد الدعم الدولي من أجل وقف الحرب بشكل كامل ومنح الشعب الفلسطيني حقه في إعلان دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين ومنحها عضوية المنظمات الأممية والدولية.

إن الموقف السعودي من القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير والدعم السعودي لأهالي فلسطين مستمر ومتواصل ، فقد بلغت المساعدات السعودية للشعب الفلسطيني أكثر من 5 مليار و187 مليون دولار أمريكي وتساهم المملكة في تمويل 74 مشروعًا تنمويًا في فلسطين وتبذل المملكة كل الجهود الممكنة لوقف العمليات العسكرية في غزة والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وحماية أرواح المدنيين.