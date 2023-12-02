فيلس ومدجيدوفيتش إلى نهائي بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس

تختتم مساء اليوم السبت منافسات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، بمواجهة نهائية تجمع الفرنسي آرثر فيلس المتأهل من المجموعة "الخضراء" ضد الصربي حمد مدجيدوفيتش المتأهل من المجموعة "الحمراء" وذلك في تمام الثامنة مساءً.

واختتمت مساء أمس الجمعة منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس المقدمة من نيوم، والتي تقام في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ونجح الفرنسي آرثر فيلس في التأهل إلى نهائي البطولة، بعد مواصلة نتائجه المميزة، وإقصاء مواطنه لوكا فان آش، نظير فوزه بـ 3 مجموعات مقابل مجموعة واحدة، ليحقق الانتصار الرابع توالياً في البطولة، ويحافظ على سجله خالياً من الخسائر، إلى جانب كونه أول لاعب فرنسي يشارك في البطولة منذُ انطلاقها عبر 5 نسخ.

وقال فيلس عقب فوزه: "سعيد بالفوز، لا سيما أنني واجهت خصماً صعباً، وصديقاً مقرباً لي، إذ دافع بصورة جيدة، ونجح بالتحرك السريع، إلا أن حفاظي على التركيز طيلة اللقاء كان العلامة الفارقة في التأهلِ إلى المباراة النهائية".

وفي المواجهة الثانية، خطف الصربي حمد مدجيدوفيتش بطاقة العبور الثانية إلى المباراة النهائية؛ نظير انسحاب خصمه السويسري دومينيك ستريكر بعد المجموعة الثانية، بسبب الإصابة، ليتمكن من مواصلة انتصاراته دون أي خسارة.

وفي حديثه بعد المباراة، قال مدجيدوفيتش: "آمل أن تكون المباراة النهائية ماتعة للجميع؛ خاصةً أنني سألعب أمام "فيلس" المصنف رقم 36 عالمياً، الأمر الذي يجعلني أكثرَ حماساً للقاء".