آخر التطوّرات من موسكو.. أكاديمي روسي لـ”الوئام”: روسيا تدخل معركة الشتاء أمام أوكرانيا بسلاح المسيّرات

يقترب الشتاء القارس البرودة في روسيا وأوكرانيا، البلدين المتحاربين منذ نحو العامين، ومع صعوبة الاجتياحات والتحركات البرية للمعدّات العسكرية والآليات الثقيلة مِن مدرعات ودبابات وناقلات الجند، قد تلجأ موسكو إلى حلولٍ أُخرى لتحقيق مكاسبَ عسكريَّة باستخدام أسلحة أثبتت فعاليتها؛ مِن بينها المسيّرات والصواريخ.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، قال إن روسيا جمعت مخزونا كبيرا من الصواريخ استعدادا لفصل الشتاء، حيث يُشير تقرير إلى اعتزام موسكو اللجوء لتنفيذ ضربات قوية لإنهاء الحرب بالانتصار أو إجبار أوكرانيا على اللجوء لطاولة مفاوضات بشروط موسكو، حتى خلال فصل الشتاء.

الشتاء والقتال عن بُعد

في سياق التطوّرات الميدانية، يقول الباحث الروسي مدير مركز "جي إس أم" للدراسات، آصف ملحم: "يبدو بوضوحٍ في مارس وأبريل المقبلين، استمرار العمليات القتالية الروسية ضد الأهداف الأوكرانية باستراتيجية "الضربات عن بُعد"، لا سيما أن روسيا مستعدّة جيدا لمواجهة الصواريخ مِن مختلف الطرازات والمدى النيراني، فضلا عن الطائرات من دون طيار، محليّة الصّنع، والواردة من دول صديقة لموسكو".

ويُضيف آصف ملحم، في حديث خاص لموقع "الوئام": "قامت روسيا بتوطين صناعة الطائرات من دون طيّار الإيرانية (شاهد 131) و(شاهد 136)؛ إذ تم بناء مصنع ضخم في مدينة يلابوغا بجمهورية تترستان، وبدأت منتجاته في الوصول إلى الجبهة أوائل أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين نما الإنتاج بشكل مطرد".

وبالرغم من أنّ إنتاج هذا المصنع مِن الأسرار العسكرية فإنّ المخابرات الأمريكية أفادت بأنّ الخطة كانت تتمركز في النقاط التالية، حسب ما يرى آصف ملحم:

- في المرحلة الأولى، من يناير إلى يونيو 2023، تم استخدام قطع التبديل إيرانية الصّنع، وسرعة الإنتاج 100 طائرةٍ شهريا، وبلغ الحجم الإجمالي 600 طائرة من دون طيار.

- في المرحلة الثانية، التي بدأت في أبريل وتستمر حتى نهاية العام الجاري، بدأ المصنع بإنتاج طائرات من دون طيار، باستخدام مكوّنات وقطع تبديل روسية وإيرانية، وفي هذه المرحلة ارتفعت سرعة الإنتاج من 170 إلى 180 طائرة شهريا، وبلغ الحجم الإجمالي 1330 درونا.

- المرحلة الثالثة في يناير 2024، وستتحوّل روسيا بالكامل إلى مكوّناتها الخاصّة، وستزداد سرعة الإنتاج إلى 220 مسيّرة شهريا، ومن المخطّط أن يتم إنتاج 6 آلاف مسيّرة بحلول سبتمبر المقبل.

قبل بضعة أيام، أفاد المتحدّث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إيغنات، وفقا لتقديرات، بأنّ روسيا تمتلك ترسانة مُكوّنة من 900 صاروخٍ طويل المدى وعالي الدّقة.

وأكّد يوري إيغنات أيضًا أنّ المجمع الصناعي العسكري الروسي بات قادرا على إنتاج 100 صاروخٍ شهريا.