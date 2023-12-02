البليهي يهزم النصراويين في المباراة الموازية

نجح علي البليهي، مدافع الهلال، في كسب معركة خاصة على هامش ديربي الرياض الذي جمع فريقه والنصر في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وحافظ البليهي على نظافة شباكه ليقود الهلال للفوز بالديربي بثلاثية دون رد مساء أمس الجمعة في قمة الجولة 15 من المسابقة، حيث حد من خطورة كريستيانو رونالدو، وساديو ماني، وأندرسون تاليسكا.

واستطاع المدافع الدولي أيضًا استفزاز لاعبي وجماهير المنافس، ليخرجهم عن طورهم.

المدافع المشاكس صاحب الـ34 عامًا أخرج لاعبي 11 لاعبًا من النصر عن تركيزهم، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، حيث التقطت عدسات الكاميرات استفزاز لاعب الهلال للدون.

وأعاد البليهي للأذهان ما فعله مع ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، حين تغلب الأخضر السعودي على التانجو في كأس العالم 2022 بقطر.

ويبدو أن البليهي نجح في مهمته، بعد أن فقد لاعبو النصر تركيزهم، الأمر الذي ظهر في لقطة احتجاج رونالدو ومدربه لويس كاسترو على قرار الحكم الكولومبي ويلمار رولدان بإلغاء هدف النصر بداعي التسلل.

لم يكتفِ البليهي باللاعبين داخل أرض الملعب، وإنما أيضًا اتجه لدكة البدلاء، ليستفز أليكس تيليس، الذي غادر الملعب للإصابة في الدقيقة 36.

أيضًا جماهير النصر في المدرجات لم تسلم من البليهي، حيث استعرض المدافع الدولي أمام 20 ألفًا من أنصار الفريق الأصفر عقب تسجيل ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثالث، الذي حسم المباراة، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

لكن البليهي تلقى بطاقة حمراء بقرار من الحكم الكولومبي، ما فجّر الجدل في الأوساط الإعلامية وحتى على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وقال الحكم الدولي السابق جمال الغندور، عبر قناة "الإخبارية"، "البليهي استفز جماهير النصر، وأنا أراه سلوكًا مشينًا، وبالتالي قرار الحكم صحيح، فمن حقه إشهار البطاقة الحمراء في مثل هذه الحالات".

لكن الخبير القانوني أحمد الشيخي كتب عبر حسابه على منصة "إكس"، "إذا كان طرد لاعب الهلال علي البليهي بسبب استفزازه لجماهير النصر (فهو طرد غير صحيح)، وبالتالي لن يُعاقب اللاعب انضباطياً بإيقاف إضافي؛ لأن عقوبة الاستفزاز بحسب قانون اللعبة هي (الإنذار) فقط وليس الطرد".

- إذا كان طرد لاعب #الهلال علي البليهي بسبب استفزازه لجماهير #النصر (فهو طرد غير صحيح)، وبالتالي لن يُعاقب اللاعب انضباطياً بإيقاف إضافي؛ لأن عقوبة الاستفزاز بحسب قانون اللعبة هي (الإنذار) فقط وليس الطرد. - أما إن كان الطرد بسبب لفظ (وكُتب في تقرير المباراة) فستكون العقوبة: •… pic.twitter.com/fHo6mguELf — أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) December 1, 2023

وتغنت جماهير الهلال بالدور الذي قام به البليهي، حيث أبرز عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن الصحف العالمية تحدثت عن سطوة المدافع أمام كريستيانو رونالدو.

اغلب الصحف العالمية تحدثت اليوم عن سطاوة علي البليهي ومافعله بكريستيانو رونالدو بالامس، اللي سواه البليهي امس شي كبير جداً وعوايده بالقمم الكبيرة ساطي @ali99i 👑💙 pic.twitter.com/vpwwaLPGJn — سهم (@1SMi_) December 2, 2023

وذكرت شبكة TNT البرازيلية عن البليهي "إنه لاعب لا يعرف الخوف، يستفز أفضل اللاعبين في العالم ويتغلب عليهم"، في إشارة إلى ما فعله ضد ميسي ورونالدو.

Quando você provoca os dois maiores jogadores da geração e ainda ganha deles! 😳🇸🇦 Al-Bulayhi é um homem sem medo! 😂 pic.twitter.com/wqoQ7TLHoI — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) December 2, 2023

من جانبه، نشرت النسخة الإسبانية من شبكة ESPN صورة البليهي مع رونالدو، وأخرى للمدافع نفسه مع ميسي، وعلقت "البليهي فقط من يستطيع أن يقول إنه تغلب عليهما".