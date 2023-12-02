انطلاق فعاليات “سوق البحر الأحمر” بمشاركة كبيرة من صناع الأفلام

انطلقت فعاليات "سوق البحر الأحمر"، السبت، ضمن الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمشاركة صنّاع الأفلام والمشاريع والعارضين والموزعين ووكلاء البيع والمنتجين والمواهب الفنية وذلك في فندق الريتز كارلتون بجدة .

ويُمثل سوق البحر الأحمر الذي فتح أبوابه لمنطقة العارضين ويستمر حتى 5 من ديسمبر الجاري، نقطة تلاقٍ لِصنّاع الأفلام لاكتشاف المواهب والمشاريع وأفضل الإنتاجات التي يحتضنها السوق وتشكّل المشهد السينمائي في المملكة والعالم العربي، كما يستقطب الموزعين ووكلاء البيع والمنتجين الذين يسعون إلى تكوين علاقات مهنية داعمة في المنطقة.

ويتضمن سوق البحر الأحمر الذي يوفر فرصةً للاطلاع على المشهد السينمائي السعودي المتنوع عدّة برامج تنموية وداعمة، تشمل سوق المشاريع ، وعروض الأعمال قيد الإنجاز، حيث يضم 26 مشروعًا، بما فيها 6 أفلام في مرحلة قيد الإنجاز لِمخرجين أفارقة وعرب، مما يتيح فرصة استكشاف المشهد السينمائي الإقليمي.

ويحتوي سوق البحر الأحمر على برنامج البحر الأحمر 360 الذي يقدّم سلسلة من الحوارات المثرية، إضافة إلى جلسات التواصل المُصمّمة خصّيصًا للتواصل وتعميق العلاقات بين خبراء الصناعة الإقليميين والدوليين.

كما يتضمن سوق البحر الأحمر منطقة العارضين والتي تعد المكان الأمثل لِترويج الأفلام واستضافة الاجتماعات، واكتشاف فرص جديدة للتعاون السينمائي على الصعيد الدولي.

ويُختتم سوق البحر الأحمر بفعاليّة أيام المواهب والتي يتم من خلالها تشجيع ودعم صنّاع الأفلام والمواهب الواعِدة من خلال برنامج محوري ومنهجي يؤهل المشاركين لدخول عالم السينما من أوسع الأبواب.