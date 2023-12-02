اختبار طبي يحدد موقف مدافع الأهلي المصري من مونديال الأندية

بات محمد عبدالمنعم، مدافع الأهلي المصري، مهددًا بالغياب عن بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تنطلق يوم 12 ديسمبر الجاري في السعودية.

وتعرض عبدالمنعم لإصابة في تدريبات الأهلي أمس الجمعة ضمن استعدادات الفريق المصري لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني المقرر لها مساء اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عبدالمنعم عن مباراة اليوم بشكل مبدئي.

وينتظر الجهاز الطبي للنادي الأهلي خضوع المدافع لاختبار طبي لتحديد مدة غيابه بشكل رسمي بعد تعرضه للإصابة، حسب ما ذكره موقع "فيلجول" المصري.

ولم يخضع محمد عبدالمنعم لأشعة حتى الآن لاستمرار التورم في قدمه.

ومن المتوقع مبدئيا غياب عبدالمنعم لمدة 10 أيام على أن تحدد نتيجة الأشعة مدة غيابه النهائية.

وبالتالي قد يغيب عن أول مباراة للأهلي في كأس العالم للأندية، حيث يلتقي الفريق المصري يوم 15 ديسمبر الجاري الفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور التمهيدي.