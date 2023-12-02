ميسي يعيد الجدل حول مشاركته في مونديال 2026

أعاد ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، الجدل حول إمكانية مشاركته في كأس العالم 2026.

ولم يستبعد ميسي مشاركته في النسخة المقبلة من كأس العالم 2026، قائلاً إنه يرغب بذلك أكثر من أي وقت مضى، لكنه اعترف أن الأمر سيكون صعباً من الناحية الواقعية.

وأثير الجدل في وقت سابق حول إمكانية مشاركة ميسي في كأس العالم 2026، بعد أن توج بلقب نسخة 2022.

وأوضح "البرغوث" في تصريحات لقناة ستار+، "أفكر حاليًا في المشاركة مع الأرجنتين في كوبا أمريكا يونيو المقبل، وبعد ذلك سيحدّد الوقت مشاركتي من عدمها".

وأكمل "سأكون بعمر 39 عامًا وهذا لا يسمح في العادة بالمشاركة في كأس العالم، قلت سابقاً إني لا أفكر بالتواجد هناك، وبدا الأمر أني سأعتزل بعد المونديال الأخير، لكن الأمر مختلف تماما، أريد اللعب هناك أكثر من أي وقت مضى، ولا أقول إني لن أكون هناك بنسبة 100% بسبب عمري".