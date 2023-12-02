النيابة العامة بالكويت: سنلاحق كل من يتناول ما يتعلق بصحة أمير الكويت

أكدت النيابة العامة بالكويت، أنها ستلاحق كل من يتناول ما يتعلق بصحة أمير الكويت، أو ما يتعلق بترتيب بيت الحكم.

وقالت في بيان صحفي:: "سنتخذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه متداولي ما يتعلق بصحة سمو الأمير أو ترتيب بيت الحكم".

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، فقد جاء بيان النيابة العامة بشأن الأخبار والشائعات المتعلقة بصحة سمو الأمير وترتيب بيت الحكم كالتالي:

وتابعت:" انطلاقًا من نص المادة (167) من الدستور فإن النيابة العامة في هذا المقام تهيب بالجميع بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ارتكاب الجرائم الضارة بأمن الدولة الداخلي، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة، وستُحَرك الدعوى الجزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة إخبارية أو أي جهة مهما كانت، تنشر أو تذيع أو تتناول -بأي وسيلة مهما تكن- ما يتعلق بصحة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله- ورعاه، أو ما يتعلق بترتيب بيت الحكم داخل دولة الكويت، وذلك عن طريق الكتابة أو الحديث المسجل أو الصورة أو المقاطع المرئية أو أي وسيلة أخرى سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة".