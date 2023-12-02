استشاري بالصحة: الالتهابات التنفسية ومسبباتها عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة في بعض الدول

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية في وزارة الصحة د. عبدالله عسيري، إن الالتهابات التنفسية و مسبباتها عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة بعد التخلي عن الاحتياطات الوقائية.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أنواع الفيروسات والبكتيريا المعتادة ولا يوجد في المتداول حالياً مايشير إلى أي أوبئة جديدة.

في السياق، قال مي فنغ، المسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه لم يتم العثور على أي أمراض معدية جديدة حتى الآن خلال تحقيقات بشأن حالات الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي.

وتشهد الصين ارتفاعا في الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي، فيما تستعد البلاد لأول موسم شتاء كامل منذ رفع القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 في ديسمبر من العام الماضي.

الارتفاع الكبير في الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي في الدولة التي ظهر فيها فيروس كورونا أواخر عام 2019، أثار الاهتمام عندما طلبت منظمة الصحة العالمية معلومات الأسبوع الماضي، مشيرة إلى تقرير عن أطفال مصابين بالتهاب رئوي لم يتم تشخيصه بعد.