مندوب المملكة بالمنظمة البحرية الدولية بالإنابة: الفوز بالعضوية يجسد ثقة المجتمع الدولي بدورها المحوري

قال مندوب المملكة بالمنظمة البحرية الدولية بالإنابة حياة اليابس، لقناة "الإخبارية" إنّ فوز المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية يجسد ثقة المجتمع الدولي بدورها المحوري في القطاع البحري وما تبذله من جهود حثيثة لتعزيز الصناعة البحرية.

وفازت السعودية بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2024-2025، بعد حصولها على 143 صوتاً من الدول الأعضاء خلال الانتخابات التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، وذلك عقب أيام من ترشيح الأمير خالد بن بندر بن سلطان، السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، رئيساً لاجتماعات جمعية المنظمة بدورتها الـ33.

وتعد المنظمة التابعة للأمم المتحدة، السلطة البحرية العالمية التي تضع المعايير الدولية التي تضمن سلامة وأمن النقل البحري، وتسعى للحد من التلوث الصادر عن السفن، وتفعيل المبادرات الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروة الطبيعية، وتضم بعضويتها 175 دولة.