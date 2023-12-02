مركز الملك سلمان يواصل مشروع إمداد مائي في اليمن.. ويوزع حقائب شتوية بباكستان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 1 - 7 نوفمبر 2023، ضخ 637.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 623.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 42 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.

وفي باكستان، وزع المركز أمس 1067 حقيبة شتوية في منطقتي غزر وأستور بإقليم جلجت.

واستفاد من المساعدات 7469 فردًا من الأسر الأكثر ضعفًا في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الباكستاني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.