أرسنال يتخطى وولفرهامبتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

عزز أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي بفوزه على ضيفه وولفرهامبتون 2-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة.

وتقدم أرسنال في الدقيقة السادسة عن طريق بوكايو ساكا، قبل أن يضيف مارتن أوديجارد الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 86 سجل ماتيوس كونيا هدف وولفرهامبتون الوحيد.

ورفع أرسنال رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غدا مع توتنهام.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.

Three big points at home. pic.twitter.com/Q3tNskTLDJ — Arsenal (@Arsenal) December 2, 2023

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، اكتسح بيرنلي ضيفه شيفيلد يونايتد 5 / صفر.

وتقدم بيرنلي في الدقيقة الأولى عن طريق جاي رودريجيز، قبل أن يضيف جاكوب برون لارسن الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 73 أضاف زكي أمدوني الهدف الثالث، فيما سجل لوكا كوليوشو الهدف الرابع بعد ذلك بدقيقتين، فيما اختتم جوش برانهويل الخماسية في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة تعرض أوليفر ماكبروني لاعب شيفيلد يونايتد للطرد في الدقيقة الأولى للوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورفع بيرنلي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن عشر، بفارق نقطتين عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وفي مباراة أخرى، فاز برينتفورد على ضيفه لوتون تاون 3 /1.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد لوتون تاون عند تسع نقاط في المركز السابع عشر.

وتقدم برينتفورد عن طريق نيل موباي في الدقيقة 49، قبل أن يضيف بن مي الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 76 سجل جاكوب براون الهدف الوحيد لفريق لوتون، فيما سجل شاندون باتيست الهدف الثالث لبرينتفورد في الدقيقة 81.