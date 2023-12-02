دوري روشن.. الطائي يفوز على الفتح.. والأخدود يتجاوز الاتفاق

فاز الطائي على مضيفه الفتح 1-0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.
وسجل بيرنارد مينساه هدف المباراة الوحيد للطائي في الدقيقة 87 من ضربة جزاء.
ورفع الطائي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الفتح عند 24 نقطة في المركز السادس.
هدددددف!⚽
من علامة الجزاء بيرنارد يعلن أول أهداف الطائي🔥#الفتح_الطائي#الرياض_إكسبو2030 | #SSC pic.twitter.com/L3y3tTSfdE
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 2, 2023
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز الأخدود على الاتفاق 1-0.
وسجل أندريه بروكا هدف المباراة الوحيد للأخدود في الدقيقة 73.
ورفع الأخدود رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 23 نقطة في المركز السابع.
هدددددف!⚽
بوركا يسجل أول أهداف الأخدود ⚽️🔥 #الرياض_إكسبو2030
#دوري_روشن_السعودي
#الأخدود_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/khgvGTViAp
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 2, 2023