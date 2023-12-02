دوري روشن.. الطائي يفوز على الفتح.. والأخدود يتجاوز الاتفاق

فاز الطائي على مضيفه الفتح 1-0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

وسجل بيرنارد مينساه هدف المباراة الوحيد للطائي في الدقيقة 87 من ضربة جزاء.

ورفع الطائي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الفتح عند 24 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز الأخدود على الاتفاق 1-0.

وسجل أندريه بروكا هدف المباراة الوحيد للأخدود في الدقيقة 73.

ورفع الأخدود رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 23 نقطة في المركز السابع.