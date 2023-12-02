190 متنافسا على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري بالوطن العربي

أعلنت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية أن عدد الجهات الخيرية المشاركة في جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي في نسختها الثالثة، بلغ 190 جمعية خيرية يمثلون 18 دولة عربية.

وأفاد الأمين العام للمؤسسة الدكتور عيسى الأنصاري في تصريح له اليوم، بأن الجائزة تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي للجمعيات الخيرية من خلال محاولة استيفائها لمعايير الجائزة التي تتعلق بالقيادة والخدمات المقدمة ورضا المستفيدين وتنمية الموارد المالية وإدارة الوقف وغيرها من المعايير المقترنة بالأداء.

وأشار الأنصاري إلى أنه سيتم تنظيم حفل، برعاية جامعة الدول العربية، للإعلان عن الجمعيات والمؤسسات الخيرية الفائزة بالجائزة.

وكانت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية قد أطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في فبراير الماضي، النسخة الثالثة من جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي.