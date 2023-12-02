تعاون سعودي أمريكي في تسويق فرص الاستثمار بالنفط والغاز بالمملكة

ينظّم مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، الإثنين المقبل في نيو أورليانز، مؤتمر "تسويق الفرص في المملكة العربية السعودية.. النفط والغاز" بالشراكة مع Legal KN.

وسيقدّم متحدثون من أرامكو السعودية، ومجلس الأعمال الأمريكي السعودي، وKN Legal، إلى جانب ممثلين من مركز مساعدة الصادرات الأمريكي في نيو أورليانز، وهيئة التنمية الاقتصادية في لافاييت، معلومات تجارية مهمة ومصادر مساعدة للشركات المهتمة بالدخول أو التوسع في المملكة العربية السعودية.

وسيشهد المؤتمر مشاركة عدد من الخبراء من المتحدثين للحصول على نظرة عامة على فرص السوق الحالية للشركات الأمريكية في المملكة بغية التعريف بالمشاريع القادمة في مجال النفط والغاز من أرامكو السعودية، والفرص الجديدة الناشئة عن خطة التنويع الطموحة لرؤية المملكة 2030، والإصلاحات الأخيرة في البيئة التجارية والتنظيمية التي تجعل السوق في متناول الشركات العالمية.

وسيبرز المؤتمر جهود القيادة السعودية في تشجيع المشاركة الدولية في هذا الاقتصاد سريع الحركة، مثل الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والتنظيمية لتحسين الشفافية والقدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال السعودية.