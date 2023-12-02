مشاريع الطاقة المتجددة سلاح السعودية لمواجهة التغير المناخي

تلتزم المملكة العربية السعودية بالتصدي لتغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أعلنت عن خططها لتحقيق الحياد الصفري في الانبعاثات بحلول عام 2060.

التحول إلى الطاقة النظيفة

وبمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop28 المنعقد في الإمارات حاليًا تسلط "الوئام" الضوء على الجهود السعودية لحماية الكوكب من خلال العديد من المشروعات والبرامج حيث تستثمر المملكة في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لخفض اعتمادها على النفط كما تدعم المملكة البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.

وتمتلك المملكة إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تتمتع بمناخ صحراوي جاف مع سطوع شمسي مرتفع وسرعة رياح ثابتة.

وقد أطلقت المملكة عددًا من المبادرات والمشاريع لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بهدف خفض اعتمادها على النفط وتحقيق الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060.

البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

وتعمل المملكة على تنويع مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء، بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه وذلك بإزاحة الوقود السائل الذي يستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء والتعويض عنه بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، التي سوف تشكل ما يقارب 50% لكل منهما من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 بحسب وزارة الطاقة السعودية.

مشاريع الطاقة المتجددة

ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية:

• مشروع سدير للطاقة الشمسية

وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، بقدرة إنتاجية تصل إلى 1500 ميجاواط - عند اكتماله - وهو مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة أكوا باور ، وشركة أرامكو السعودية.

بدأ المشروع في عام 2021، ومن المتوقع اكتماله في عام 2025. وسيوفر المشروع طاقة نظيفة كافية لتلبية احتياجات 185 ألف وحدة سكنية، وخفض انبعاثات الكربون بحوالي 2.9 طن سنويًا.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 3.4 مليار ريال سعودي، ويستخدم أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية، مثل الألواح الكهروضوئية من نوع PERC.

وسيساهم مشروع سدير للطاقة الشمسية في تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، منها:

1. خلق فرص عمل جديدة: من المتوقع أن يخلق المشروع حوالي 5000 فرصة عمل جديدة خلال فترة البناء والتشغيل.

2. تعزيز التنمية الاقتصادية: من المتوقع أن يساهم المشروع في تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

3. تحسين جودة الحياة: من المتوقع أن يساهم المشروع في تحسين جودة الحياة في المنطقة، وذلك من خلال خفض التلوث وتحسين البيئة.

• مشاريع طاقة الرياح بدومة الجندل

في أغسطس 2021، تم ربط محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والأولى من نوعها في المملكة، بشبكة الكهرباء الرئيسية، حيث بدأت عملية التشغيل لتنتج المحطة أول ميغاوات من طاقة الكهرباء الخالية من الكربون.

وستولد المحطة طاقة تكفي لاستهلاك 70 ألف منزل في السعودية وستساهم في تفادي انبعاث 988 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، لتدعم أهداف المملكة الخاصة بالتصدي لتداعيات التغير المناخي.

انطلق المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.876 مليار ريال، عام 2019، ضمن جهود البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وبدأ التشغيل التجاري في مطلع عام 2022، وهو مجهز بـ 99 توربيناً بسعة إجمالية تبلغ 400 ميجاوات.

• محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية

يعد مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية أول محطة للطاقة المتجددة على مستوى المرافق في المملكة العربية السعودية ويأتي ضمن مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

في يونيو 2020 تم تشغيل المشروع الذي يقع على بعد 30 كم من مدينة سكاكا في منطقة الجوف بقيمة استثمارية تبلغ 302 مليون دولار أمريكي وتبلغ قدرته الإنتاجية 300 ميجاوات.

ويعد هذا المشروع باكورة مشاريع تعتزم المملكة إنشائها ضمن برنامج وطني طموح للطاقة المتجددة يستهدف إنتاج 9,5 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2023م.

• محطة الشعيبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية

تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمشروع (600) ميجاوات، ويقع على بعد 80 كم من جنوب محافظة جدة.

تبلغ تكلفة المشروع 2.37 مليار دولار أمريكي وقد حقق رقماً قياسياً عالمياً كأقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم.

• مشروع محطة رابغ للطاقة الشمسية

تبلغ السعة الإجمالية لمشروع محطة رابغ للطاقة الشمسية الكهروضوئية قدرها (300) ميجاوات، ويقع المشروع على بعد 25 كم من محافظة رابغ.

• مشروع محطة جدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية

تبلغ سعة مشروع محطة جدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الاجمالية (300) ميجاوات، ويقع المشروع في مدينة جدة الصناعية الثالثة على بعد 50 كم من مكة المكرمة.

• مشروع محطة القريات للطاقة الشمسية

مشروع محطة القريات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة اجمالية (200) ميجاوات، ويقع على بعد 10 كم من محافظة القريات شمال منطقة الجوف.

• مشروع محطة المدينة المنورة للطاقة الشمسية

يعتبر مشروع محطة المدينة المنورة للطاقة الشمسية الكهروضوئية أحد المشاريع التي تستهدف تحفيز الشركات السعودية للمساهمة في قطاع الطاقة المتجددة واكتساب الخبرة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة.

يقع المشروع على بعد 26 كم من المدينة المنورة، وبسعة إجمالية قدرها (50) ميجاوات.

• مشروع محطة رفحاء

يقع المشروع في منطقة الحدود الشمالية على بعد 16 كم من محافظة رفحاء، وبسعة إجمالية قدرها (20) ميجاوات.

وتهدف هذه المشاريع وغيرها إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة السعودي من 0.6% في عام 2020 إلى 50% في عام 2030.

بالإضافة إلى هذه المشاريع، تستثمر المملكة في البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة، وذلك بهدف تطوير تقنيات جديدة وأكثر كفاءة. كما تدعم المملكة إنشاء الشركات الناشئة في مجال الطاقة المتجددة.