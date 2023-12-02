331 مليونا.. ما هي جوائز يورو 2024؟

كشفت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن قيمة الجائزة المالية للفائز ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقرر إقامتها في ألمانيا.

وجرت قرعة يورو 2024 بألمانيا اليوم السبت في قاعة الحفلات الموسيقية "إلب فيلهارموني" بمدينة هامبورج.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب ألمانيا صاحب الأرض في مجموعة متوازنة، فيما جاءت المجموعة الثانية قوية للغاية حيث ضمن إسبانيا وإيطاليا حاملة اللقب وكرواتيا، بجانب وقوع منتخب فرنسا إلى جانب هولندا في مجموعة واحدة.

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كيف يتم توزيع جوائز يورو 2024؟

وسيدفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مبلغ 331 مليون يورو في مجمل الجوائز خلال البطولة، وهي نفس قيمة الجائزة المالية للنسخة السابقة للبطولة في عام 2021.

وستحصل جميع المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة على مبلغ 9.25 مليون يورو في بداية البطولة، ومنها مبلغ 1.5 مليون يورو حينما يتأهل أي فريق لدور الستة عشر.

وسيحصل المنتخب الذي يتأهل لدور الثمانية على مبلغ 2.5 مليون يورو، و4 ملايين يورو لدى الوصول للدور قبل النهائي، ويحصل وصيف البطولة على مبلغ 5 ملايين يورو.

ما هي جائزة بطل يورو 2024؟

أما بطل يورو 2024 فسيحصل على الجائزة الإضافية الأكبر، والتي تبلغ 8 ملايين يورو.

ويحصل الفائز في أي مباراة على مبلغ مليون يورو، وتبلغ قيمة نقطة التعادل مبلغ 500 ألف يورو.

وفي أفضل الأحوال، سيحصل الفائز بالبطولة على إجمالي مبلغ 28.25 مليون يورو كمكافآت من "يويفا"، وذلك في حالة فوزه بالمباريات الثلاث في مرحلة المجموعات.