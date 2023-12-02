الأخضر يزيّن جبال مكة.. لوحة طبيعية تجذب المتنزهين

اكتست جبال محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة باللون الأخضر في مشاهد عكست جمال الطبيعة، وازدانت بالمساحات الخضراء والنباتات الربيعية، لتضيف عليها مزيجاً من الجمال في بوادر قدوم ربيع متميز هذا العام.

وشهدت المنطقة خروج عدد من الأهالي واستمتاعهم خلال إجازة نهاية الأسبوع وتوثيق هذه اللوحات الجمالية بجوالاتهم وتناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن تشهد هذه المواقع المزيد من الزوار والمتنزهين وخصوصاً بعد تقارير المركز الوطني للأرصاد والتي أشارت إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة خلال هذا الأسبوع على المحافظة.