روبن نيفيز: لن أرحل عن الهلال.. ما يتردد حول نيوكاسل شائعات

نفى الدولي البرتغالي روبين نيفيز، لاعب نادي الهلال، إمكانية انتقاله إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط روبن نيفيز بالانتقال إلى فريق نيوكاسل يونايتد بعد إيقاف ساندرو تونالي لمدة عشرة أشهر بسبب المراهنات.

لكن روبن نيفيز قال في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية: "لن أرحل. أعتقد أنها مجرد شائعات، بسبب ملاك النادي ولأنني لعبت بالفعل في إنجلترا".

وأضاف لاعب وولفرهامبتون واندررز السابق: "كان هناك اهتمام من نيوكاسل قبل وصولي إلى هنا، لكنني الآن سعيد جدا، عائلتي سعيدة للغاية وأقضي وقتًا ممتعًا".

وكان الهلال تعاقد مع صاحب الـ26 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم خط الوسط بالفريق رفقة سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش.

يذكر أن روبن نيفيز شارك في فوز الهلال بثلاثية على النصر أمس الجمعة، ليبتعد "الزعيم" بفارق 7 نقاط عن وصيفه "العالمي" في صدارة جدول دوري روشن السعودي.