مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. قبلة فنية لنجوم العالم

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، يوم الخميس 30 نوفمبر، في مدينة جدة السعودية، تحت عنوان "قصتك... بمهرجانك".

وشهد حفل الافتتاح حضورًا مميزًا لنجوم الفن والسينما من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك ويل سميث، جوني ديب، كاترين دينوف، شارون ستون، صوفيا فيرغارا، نبيلة عبيد، يسرا، ليلى علوي، هدى حسين، كاريس بشار، كارمن بسيبس، وغيرهم.

المهرجان يُعد منصة لعرض أحدث الأفلام الطويلة والقصيرة، الروائية والوثائقية، وأفلام الرسوم المتحركة، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 ديسمبر.

64 فيلماً

تتضمن الفعاليات عرض أكثر من 64 فيلمًا من مختلف الأنحاء، منها 36 فيلمًا من السعودية، و11 فيلمًا في قسم "روائع عربية"، و17 فيلمًا روائيًا ووثائقيًا ورسومًا متحركة من مناطق متنوعة.

وتم افتتاح المهرجان بالعرض العالمي الأول لفيلم الفنتازيا السعودي "حوجن" للمخرج ياسر الياسري، ونجومه نور الخضراء، وبراء عالم، ونايف الظفيري، والعنود سعود، ومحسن منصور وشيماء الطيب، والذي تم إنتاجه بالتعاون بين "إيمج نيشن أبوظبي" و"إم بي سي ستوديوز" و"فوكس ستوديوز".

وكُرِّم الفنان السعودي عبدالله السدحان خلال حفل الافتتاح، حيث عبّر عن سعادته بهذه المناسبة الفنية الكبيرة وترقبه لعرض فيلمه "نوره" خلال أيام المهرجان.

جولة في منطقة البلد بالمدينة التاريخية

ولم تقتصر زيارة النجم الأمريكي ويل سميث إلى المملكة على المشاركات الفنية فحسب، وإنما حرص على إجراء جولة في منطقة البلد بالمدينة التاريخية، لاستكشاف المعالم التاريخية الساحرة.

وحرص نجم "I Am Legend" على توثيق رحلته بالتقاط مجموعة من الصور المميزة التي تناقلها محبوه على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستمتعت النجمة الكولومبية صوفيا فيرغارا بزيارة استكشافية لأزقة المدينة السعودية، حيث استمتعت بالتسوق في محلاتها وتجربة الثقافة المحلية.

وشاركت متابعيها عبر حسابها على إنستغرام لحظاتها المميزة، حيث نشرت صورًا ومقاطع فيديو من جولتها داخل أسواق جدة، ولا سيما أثناء زيارتها لمتاجر الأزياء والعطور والأحذية الراقية.

ولفتت الأنظار أيضًا إلى تجربتها الفريدة في تناول الطعام في أحد المطاعم المحلية، حيث علّقت بكلمة "جدة" مصحوبة بإيموجي القلب، معبرة عن تجربتها الإيجابية في هذه المدينة الساحرة.