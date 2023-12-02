حمد مدجيدوفيتش يُتوج ببطولة الجيل القادم لمحترفي التنس

تُوج الصربي حمد مدجيدوفيتش ببطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، بعد فوزه على الفرنسي آرثر فيلس.

وكان حمد مدجيدوفيتش تأهل إلى المباراة النهائية من المجموعة "الحمراء"، فيما تأهل آرثر فيلس من المجموعة "الخضراء".

🇷🇸 تذكروا هذا الاسم جيداً.. "حمد مدجيدوفيتش" بطلاً لبطولة #الجيل_القادم_جدة 🤩 تــ هــ ـا نـ يــ نــ ـا! 🎉 pic.twitter.com/3Lpi9SfYPS — وزارة الرياضة (@mosgovsa) December 2, 2023

وأقيمت بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس -المقدمة من نيوم- في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وكان حمد مدجيدوفيتش اقتنص بطاقة العبور إلى المباراة النهائية؛ نظير انسحاب خصمه السويسري دومينيك ستريكر بعد المجموعة الثانية، بسبب الإصابة.

وواصل مدجيدوفيتش بذلك انتصاراته في البطولة دون أي خسارة.