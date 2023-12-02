التعاون يقلب الطاولة على الشباب بفوز مثير

فاز التعاون على ضيفه الشباب 2-1، اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

وتقدم الشباب في الدقيقة 33 عن طريق فيريرا كاراسكو من ضربة جزاء، قبل أن يدرك جواو بيدرو التعادل للتعاون في الدقيقة 55، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 62.

ورفع التعاون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الشباب عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز الرائد على ضيفه الوحدة 2-0.

وتقدم الرائد في الدقيقة 44 من ضربة جزاء نفذها محمد فوزير بنجاح، قبل أن يضيف أمير سعيود الهدف الثاني في الدقيقة 68.

ورفع الرائد رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 19 نقطة في المركز العاشر.

وكان الطائي فاز على الفتح 0-1، فيما سقط الاتفاق أمام الأخدود بالنتيجة ذاتها.