450 ركناً للتسوق والترفيه في “بسطة الرياض” بـ4 مواقع

أطلقت أمانة منطقة الرياض فعالية بسطة الرياض في موسمه الرابع وخصص لها 4 مواقع بالعاصمة، تشتمل على 450 ركنًا وخيمة تسوق لعرض مختلف المنتجات، المشاريع التجارية الوطنية، إضافة إلى عروض فنية إبداعية، وتراثية جاذبة؛ بهدف دعم رواد الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأسر المنتجة، وتفعيلًا للشراكة المجتمعية، ودعمًا لركيزة مجتمع حيوي.

وتعرض فعالية بسطة الرياض كل سبت أعمال حرفية متنوعة، ومنتجات في سوق مفتوحة تتسع لحاجيات الأسرة، الزينة، وغيرها، إلى جانب مشاركات إبداعية في مجالات الفنون، التراث، الثقافة، عروض متجولة، جلسات شتوية، أنشطة رياضية، مسرح تفاعلي، ترفيهي، ممر اقتباسات، أركان للرسم، التصوير، وغيرها.

مواقع فعالية بسطة

وتشمل مواقع فعالية بسطة في موسمه الحالي شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) بـ"150" ركنًا، حديقة الملتقى بحي النرجس بـ"100" ركن، المواقف العامة خلف نادي الرياض بـ"100" ركن، منتزه الروضة "حي الروضة" بـ100 ركن، فيما تغطي المواقع وسط المدينة، وشمالها، شرقها، جنوبها، غربها، كما تتميز بالقرب من المجمعات التجارية والحيوية.

وثمنت أمانة منطقة الرياض مبادرة شركائها من المنتجين، صناع الحرف اليدوية، الأعمال الفنية، الإبداعية، للمشاركة في الموسم الرابع على التوالي، وإثراء أعمالهم التجارية، فيما دعت جمهور العاصمة وزوّارها إلى الاستفادة من فعالية بسطة، والتمتع بمشاهدة العروض التراثية الوطنية، إشباع شغف التسوق والترفيه في أجواء شتوية جاذبة.