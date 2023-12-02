رسميا.. فيتور روكي ينضم إلى برشلونة في يناير

أعلن أتلتيكو باراناينسي البرازيلي انتقال مهاجمه فيتور روكي بشكل نهائي إلى برشلونة الإسباني في شهر يناير المقبل.

وكان من المقرر انتقال فيتور روكي (18 عاما) إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لكن أتلتيكو باراناينسي ذكر في بيان رسمي أنه وافق على رحيل روكي صوب النادي الكتالوني في يناير بدلا من الصيف.

وقال أتلتيكو باراناينسي في بيانه: "ستكون مباراة الفريق القادمة ضد سانتوس (مساء الأحد) هي الأخيرة لفيتور روكي على ملعب ليجا أرينا قبل التوجه إلى أوروبا".

وأضاف: "سينتقل فيتور روكي إلى صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية".

وكانت تقارير ذكرت أن صفقة فيتور روكي قد تكلف برشلونة 74 مليون يورو، بواقع 40 مليون يورو مبلغ ثابت سيدفعها النادي، بجانب 21 مليون يورو كإضافات ومكافآت، و13 مليون يورو كضرائب.

واتفق برشلونة مع روكي على التعاقد معه لمدة 6 مواسم حتى يونيو/ حزيران 2029، مع تضمن العقد شرطا جزائيا تبلغ قيمته مليار يورو.