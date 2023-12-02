طائرة أمريكية تعترض مسيرة إيرانية فوق مياه الخليج

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم السبت، أن طائرة تابعة لحاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" قامت بالتدخل لاعتراض مسيرة طائرة إيرانية فوق مياه الخليج.

ووفقًا للبيان الذي نشرته القيادة المركزية عبر منصة إكس، أُشير إلى أن الطائرة الإيرانية قامت بالتحليق بطريقة وصفت بأنها "غير آمنة وغير احترافية"، وذلك أثناء قيام حاملة الطائرات بتنفيذ عملياتها في المنطقة.

وتأكيدًا على موقفها، أكدت القيادة المركزية أن العمليات الجوية والبحرية الأمريكية ستستمر وستتم وفقًا للقوانين الدولية، مشددة على الالتزام بالسلامة والاحترافية في تنفيذ المهام العسكرية.