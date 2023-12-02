3 تحديثات منتظرة في ملعب الملك فهد بعد التطوير

كشف سلمان النمشان، المدير السابق لملعب الملك فهد الدولي، بعض التحديثات المنتظر إجراؤها على الملعب ضمن ملامح التطوير.

وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت خضوع ملعب الملك فهد الدولي لأعمال تطوير عقب مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض، الذي فاز فيه "الزعيم" 3-0 مساء الجمعة.

وقال سلمان النمشان: "تحديث ملعب الملك فهد الدولي يتضمن إزالة مضمار الجري"، حيث سيتم تحويله إلى مضمار مؤقت قابل للفك والتركيب.

فيديو | مدير ملعب الملك فهد سابقا سلمان النمشان: سيزال مضمار الجري في ملعب الملك فهد، وستضاف ملاعب للتدريب ومراكز إعلامية متكاملة#المنتصف pic.twitter.com/vgEgAJgkdY — المنتصف - الإخبارية (@al_montasaf) December 2, 2023

وأضاف النمشان: "سيتم أيضا زيادة سعة الإستاد، وستضاف ملاعب للتدريب وصالة رياضية ومراكز إعلامية متكاملة".

وواصل: "متطلبات الملاعب الماضية تختلف عن المطلبات الحالية، المطلوب الآن يختص قضاء يوم كامل والاستمتاع بالمكان، هذا ما كان ينقص الملك فهد كأحد الأساسيات".

وأنهى المدير السابق لملعب الملك فهد الدولي قائلا: "متأكد بأن المسؤولين وضوعوا في الاعتبار أن دخول الاستاد متعته في قضاء يوم عائلي متكامل مع الاستمتاع به على المستوى الرياضي".

يذكر أن ملعب الملك فهد الدولي هو أحد ملاعب المملكة التي تستضيف بطولة كأس أمم آسيا 2027، علما بأنه تأسس في عام 1987 ويتسع حاليا لاستقبال نحو 85 ألف متفرج.