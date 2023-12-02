بإنجاز عمره 51 عاما.. نيوكاسل يكبد مانشستر يونايتد هزيمة تاريخية

تغلب نيوكاسل يونايتد على ضيفه مانشستر يونايتد 1-0، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وسجل أنتوني جوردون هدف المباراة الوحيد لنيوكاسل في الدقيقة 55.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 24 نقطة في المركز السابع.

وباتت تلك المرة الأولى التي يفوز فيها نيوكاسل يونايتد على مانشستر يونايتد في مباراتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي منذ 51 عامًا، وتحديدا منذ سنة 1972.

وبشكل عام، حقق نيوكاسل 3 انتصارات متتالية على مانشستر يونايتد في جميع المسابقات لأول مرة منذ عام 1922.

يذكر أن نيوكاسل فاز على اليونايتد بثنائية نظيفة في مباراة الدور الثاني للدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، وكرر فوزه على الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة في دور الـ16 لكأس الرابطة هذا الموسم.

والمفارقة أن نيوكاسل حافظ على نظافة شباكه ضد اليونايتد في الثلاث مباريات.