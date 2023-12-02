من الأهلي إلى النجم الساحلي والوداد.. ليلة حزينة للعرب في دوري أبطال أفريقيا

عاشت الأندية العربية ليلة حزينة على المستوى القاري في دوري أبطال أفريقيا يوم السبت، إذ لم يعرف أي منهم طعم الفوز.

وكانت البداية مع الأهلي المصري حامل لقب دوري الأبطال، بعدما فرط في فوز سهل كان في متناوله أمام مضيفه يانج أفريكانز التنزاني، واكتفى بالتعادل الإيجابي معه 1-1 بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للبطولة.

مباراة يانج أفريكانز والأهلي

وبادر الأهلي بالتسجيل عن طريق نجمه الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 87، غير أن باكوم زوزوا أدرك التعادل ليانج أفريكانز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليكتفي الفريقان بالحصول على نقطة التعادل من العاصمة التنزانية دار السلام.

لكن رغم التعادل، انفرد الأهلي بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما قبع يانج أفريكانز في مؤخرة الترتيب بنقطة وحيدة.

🟣🎥 تقرير خاص | انفرد حامل اللقب الأهلي بصدارة المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا

الوداد المغربي يتكبد هزيمته الثانية

🎙️ تقرير | يوسف سهيلي pic.twitter.com/4GTKgGTJlJ — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 2, 2023

مباراة نواذيبو وبيراميدز

وسقط ممثل مصر الآخر؛ فريق بيراميدز الذي يشارك لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا، حيث خسر أمام نواذيبو الموريتاني الذي حقق انتصاره الأول في المجموعة الأولى بعدما تغلب عليه 2-0.

وتقدم نواذيبو بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة بواسطة عمار سيدي بونا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يلعب الفريق الموريتاني بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ديمين ساليك في الدقيقة 48.

ورغم النقص العددي، أحرز عبدالله عبيد الهدف الثاني لمصلحة نواذيبو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، لتنتهي المواجهة العربية الخالصة بانتصار ثمين للفريق الموريتاني.

وبذلك، تساوت فرق المجموعة الأربعة في رصيد 3 نقاط، حيث تواجد صن داونز في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على مازيمبي ونواذيبو وبيراميدز، أصحاب المراكز من الثاني إلى الرابع.

🟣🎥 تقرير خاص | نواذيبو الموريتاني يحقق فوزا تاريخيا بتغلبه على بيراميدز المصري في دوري أبطال إفريقيا

النجم الساحلي التونسي يتلقى خسارته الثانية

🎙️ تقرير | فراس الجمل @Firas_Aljamal1 pic.twitter.com/17qJLgo1eL — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 2, 2023

مباراة أسيك ميموزا والوداد

وفي المغرب، ضاعف أسيك ميموزا الإيفواري من صعوبة مهمة الوداد البيضاوي، بعدما فاز عليه 1-0 ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية.

وسجل سانكارا كاراموكو هدف المباراة الوحيد لأسيك ميموزا في الدقيقة 72.

وكان الوداد خسر في الجولة الأولى أمام جوانينج جالاكسي البوتسواني0-1، لتأتي الهزيمة أمام أسيك ميموزا لتكون الثانية له على التوالي في دور المجموعات.

على الجانب الأخر، حقق أسيك ميموزا فوزه الأول، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع سيمبا التنزاني، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط ويتشارك صدارة المجموعة مع جوانينج جالاكسي.

مباراة النجم الساحلي وبيترو أتلتيكو

كذلك تلقى النجم الساحلي التونسي خسارته الثانية في المجموعة الثالثة بعد الخسارة أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 0-2 ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان النجم الساحلي قد خسر في الجولة الأولى أمام الترجي 0-2، فيما حقق بيترو أتلتيكو فوزه الثاني على التوالي بعدما تغلب في الجولة الأولى على الهلال السوداني 1-0.

وسجل أليكساندري جويديس هدفا الفريق الأنجولي في الدقيقتين الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و67.

وأصبح النجم الساحلي الفريق العربي الوحيد في مباريات السبت الذي يخسر على أرضه، ليقبع حاليا في المركز الأخير بلا أي نقطة.