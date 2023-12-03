تعليق تداول سهم شركة دور للضيافة تمهيدًا لإلغاء إدراجها من السوق

أعلنت "تداول السعودية" اليوم الأحد، عن تعليق تداول أسهم شركة دور للضيافة في السوق اعتبارًا من اليوم الموافق 3 ديسمبر 2023، وذلك لبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق.

وأشارت "تداول" إلى إعلان شركة دور للضيافة عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من قبل شركة طيبة للإستثمار للاستحواذ على أسهم مساهمي شركة دور للضيافة من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

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ومن المقرر أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة طيبة للإستثمار على حسابات المركز لمساهمي شركة دور للضيافة بعد يومي عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة الغير عادية وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.