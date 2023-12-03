استشهاد أكثر من 200 فلسطينيًا منذ انتهاء الهدنة في غزة

ارتفع عدد الشهداء في غزة منذ انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس، ومواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على القطاع.

بدوره قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أمس السبت أكثر من 9 مجازر بحق المدنيين والأطفال راح ضحيتها مئات الشهداء خاصة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

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وأضاف في بيانه، اليوم، أنه منذ إنهاء الهدنة "قتلت إسرائيل قرابة 200 شخص" ليرتفع إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 15207 منذ السابع من أكتوبر الماضي 70% منهم من الأطفال والنساء.

من جانبها حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من خطورة الأوضاع الصحية في ظل نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، لافتة أن الدفاع المدني فقد 80 % من معداته؛ بسبب الاستهداف المباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي.