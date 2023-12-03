السعودية تبدأ استخدام أحدث جهاز لقياس الدهانات الأرضية كأول دولة في الشرق الأوسط

أعلنت الهيئة العامة للطرق، اليوم الأحد، عن البدء باستخدام أحدث جهاز لقياس الدهانات الأرضية، بهدف رفع مستوى السلامة.

وأصبحت السعودية، أول دولة تستهدم أحدث جهاز لقياس الدهانات الأرضية، بهدف رفع مستوى السلامة.

وقالت الهيئة العامة للطرق، إن الجهاز الجديد يمكنه التصوّير بكاميرا عالية الدقة ويستخدم جهاز GPS لتحديد المواقع ويقيس قوة عاكسية الدهانات الأرضية، ويوفّر قاعدة بيانات لنتائج القياس ويعمل بسرعة 80 كم/ساعة تقريبًا.

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وأوضحت، أنه يتميز بتوفيره طريقة آمنة للقياس دون تعريض العاملين للخطر، ويربط نتائج القياس مع الصور والإحداثيات بدقة، ويقلل المدة الزمنية للقياس.

ويمكنه تحديد مدى مطابقة الدهانات للمواصفات، ويساعد على اتخاذ القرارات المناسبة للصيانة، ويرفع من مستوى السلامة على الطرق.