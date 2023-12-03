يتصدرها “بطل الشتاء”.. 3 مشاهد تاريخية تُزين جولة مثيرة في دوري روشن

أُسدل الستار على جولة مثيرة في دوري روشن السعودي للمحترفين شهدت ديربي العاصمة الرياض بين العملاقين الهلال والنصر.

وحسم الهلال الفوز بديربي الرياض أمام ضيفه النصر بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي، في قمة مباريات الجولة الـ15 للمسابقة.

وعزز الهلال صدارته للدوري، حيث رفع رصيده إلى 41 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام النصر، الذي توقف رصيده عند 34 نقطة في المركز الثاني.

وتستعرض "الوئام" في السطور التالية أبرز المشاهد التاريخية التي حدثت في الجولة الـ15 لدوري روشن

بطل الشتاء

واصل الهلال حفاظ الهلال على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا انتصاره الـ13 مقابل التعادل في مباراتين.

وضمن الهلال بذلك حصد لقب "بطل الشتاء" في دوري روشن بعد رفع رصيده إلى 41 نقطة، وهي حصيلة يستحيل أن يصل إليها أي منافس مع نهاية مباريات الدور الأول، وتحديدا بعد جولتين.

وعزز "الزعيم" رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بلقب بطل الشتاء في تاريخ دوري المحترفين (منذ موسم 2008-2009)، وذلك للمرة السادسة في تاريخه وتحديدا في مواسم 2009-2010، و2010-2011، و2017-2018، و2018-2019، و2020-2021 و2023-2024.

سلسلة قياسية

حقق الهلال 14 سلسلة مكونة من 14 انتصار متتالي في كافة المسابقات، دون أن يعرف الخسارة أو التعادل في أي مباراة، وسجل الفريق خلال تلك الفترة 42 هدفا واستقبل هدفا وحيدا.

وحقق الهلال بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس بذلك أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ النادي، متجاوزا سلسلة الفريق تحت قيادة البرازيلي ماركوس باكيتا في موسم 2004-2005 (13 انتصارا).

وبشكل عام، لم يعرف الهلال طعم الهزيمة في الموسم الجاري حتى الآن، إذ خاض 22 مباراة حقق خلالها 19 انتصارا مقابل 3 تعادلات.

فوز تاريخي

حقق الأهلي انتصاره الأكبر في بطولة دوري روشن خلال الموسم الحالي بعد فوزه بسداسية نظيفة على مضيفه أبها، ليستعيد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للمسابقة.

وسجل "الراقي" بذلك أكبر فوز في تاريخه في الدوري السعودي للمحترفين.

وبهذا الانتصار الكبير، ارتفع رصيد الأهلي، الذي تعادل مع ضمك والشباب في المرحلتين الماضيتين، إلى 30 نقطة في المركز الثالث خلف الهلال والنصر.