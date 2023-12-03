بمشاركة أبو تريكة.. مباراة خيرية في قطر لدعم فلسطين

أعلنت مبادرة "شباب لأجل فلسطين" التي تنظمها أكاديمية قطر الدوحة، عن إقامة مباراة ودية خيرية تقام يوم 15 ديسمبر الجاري على استاد المدينة التعليمية أحد ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022، بمشاركة عدد من نجوم الكرة العالمية والعربية والقطرية.

وقال ممثلو المبادرة خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة القطرية الدوحة أن المباراة ستكون تحت شعار "لأجل فلسطين" مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكثر من 50 يوما، مما أسفر عن وقوع أكثر من 15 ألف شهيد.

وحضر المؤتمر عدد من طلبة أكاديمة قطر الدوحة وممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وستنطلق المباراة الخيرية الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة يوم 15 ديسمبر الجاري وتسبقها العديد من العروض والفعاليات المصاحبة.

وتقام المباراة على شوطين بمعدل 30 دقيقة في كل شوط، على أن يتم نقل المباراة مباشرة على قنوات الكأس الرياضية.

وسيتم طرح تذاكر المباراة للبيع على موقع "كيو تيكيت" حيث تم توحيد سعر التذاكر التي تباع في فئة واحدة بسعر 25 ريالا.

وتبلغ السعة الرسمية لاستاد المدينة التعليمية 40 ألف متفرج، ومن المتوقع أن تشهد المباراة إقبالا جماهيريا كبيرا خاصة أن ريع التذاكر من هذه المباراة الخيرية سيتم التبرع به لاغاثة الفلسطينين، بالتعاون مع مؤسسة قطر الخيرية التي ستقوم بتوفير رابط خاص بتوجيه ريع هذه المباراة الودية عبر القنوات الرسمية وتوجيهها من أجل جهود الإغاثة للأشقاء في فلسطين.

وكشفت اللجنة المنظمة للمباراة عن مشاركة عدد من نجوم الكرة العربية وأبرزهم النجم المصري محمد أبو تريكة، والحارس العماني علي الحبسي، والنجم الإيفواري أمارا دياني اللاعب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي، كما سيتم الإعلان عن بقية الأسماء من نجوم الكرة العالمية والعربية والقطرية خلال الأيام القادمة.