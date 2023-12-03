للمرة الثانية.. استبعاد العويس من قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا

جرى استبعاد محمد العويس حارس مرمى الهلال من قائمة الفريق في مباراة نساجي مازاندران الإيراني بدوري أبطال آسيا.

ويستضيف الهلال نظيره ناساجي غدًا الأحد في الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، استبعد محمد العويس من حساباته لمباراة نساجي.

وأضافت الصحيفة أن المدرب اضطر إلى استبعاد العويس من القائمة للمرة الثانية بسبب معاناته من إصابة في الظهر، تعرَّض لها خلال التدريبات التي سبقت مواجهة الحزم يوم 25 نوفمبر الماضي، ضمن الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي.

وأوضحت أن العويس (32 عاما) ينفذ حاليًّا برنامجًا تأهيليًّا تحت إشراف الجهاز الطبي في مقر النادي، وينتظر أن ينتهي خلال أسبوع، على أن تكون عودته إلى التدريبات الأسبوع المقبل.

يذكر أن الهلال استعان بالحارس المغربي ياسين بونو للمرة الأولى آسيويًّا، ضمن الخماسي الأجنبي لمباراته الماضية أمام نافباخور الأوزبكي يوم 28 نوفمبر الماضي، في المباراة التي كسبها الأزرق 2-0.

وضمن الهلال التأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا كمتصدر بعدما حصد 13 نقطة في أول خمس جولات.